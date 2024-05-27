Составляем гардероб на лето: 6 базовых вещей, которые вам необходимы в новом сезоне

Для того, чтобы иметь возможность создать немало стильных образов, стоит додать в свой гардероб определенную капсулу летнего наряда, который будет составлять основу всех аутфитов.

Стилисты всегда советуют делать ставку на минималистичные вещи нейтральных тонов, которые будут хорошо сочетаться между собой, пишет Fashion 24. Делайте основную ставку на посадку вещей, крой и качество.

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Помните, что большинство трендовых вещей являются кратковременными, поэтому лучше отдавать предпочтение тем вещам, которые будут вас радовать еще не один сезон.

Льняной костюм

В летнее время костюмы из льна довольно актуальны, потому что хорошо подходят для жаркой погоды благодаря легкой и дышащей ткани. Костюм можно носить вместе или отдельно, поэтому это выгодное капиталовложение в ваш гардероб.



Модный наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Юбка шелковая

Шелковые юбки являются мастхэвом летнего сезона. Они прекрасно стилизуются с топами и удачно сочетаются с кроссовками или босоножками на каблуках.



Актуальный наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Балетки в сеточку

В этом году в моду вошли балетки в сеточку, которые уже полюбились всем модницам. Они хорошо сочетаются почти с любым летним нарядом, поэтому можете смело добавлять их в свой гардероб.



Красивый наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Жилетка

Наряд из эстетики стиля Old Money до сих пор остается актуальным. Носите жилетку элегантно с джинсами палаццо одного тона или стилизуйте с джинсами и кроссовками.



Модный наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Платье

Трудно представить летнюю пору без красивого платья. Делайте ставку на платье в цветочных мотивах, базовые однотонные варианты, которые подойдут к любому случаю – от будничной прогулки до праздничного события.



Стильные наряды на лето 2024 / Фото Pinterest

Джинсовые шорты

Выбирайте на лето джинсовые шорты в белом или голубом цвете в стиле бермудов. Фасон на высокой посадке подойдет для любой фигуры. Сочетать шорты можно с разнообразным верхом и обувью.



Актуальный наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Стилист Ольга Галушка рассказала, что для летних образов стоит добавить шелковые брюки, комплект из рубашки и шорт и головной убор – шляпу или бейсболку.