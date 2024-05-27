Стилисты всегда советуют делать ставку на минималистичные вещи нейтральных тонов, которые будут хорошо сочетаться между собой, пишет Fashion 24. Делайте основную ставку на посадку вещей, крой и качество.

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Помните, что большинство трендовых вещей являются кратковременными, поэтому лучше отдавать предпочтение тем вещам, которые будут вас радовать еще не один сезон.

Льняной костюм

В летнее время костюмы из льна довольно актуальны, потому что хорошо подходят для жаркой погоды благодаря легкой и дышащей ткани. Костюм можно носить вместе или отдельно, поэтому это выгодное капиталовложение в ваш гардероб.



Модный наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Юбка шелковая

Шелковые юбки являются мастхэвом летнего сезона. Они прекрасно стилизуются с топами и удачно сочетаются с кроссовками или босоножками на каблуках.



Актуальный наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Балетки в сеточку

В этом году в моду вошли балетки в сеточку, которые уже полюбились всем модницам. Они хорошо сочетаются почти с любым летним нарядом, поэтому можете смело добавлять их в свой гардероб.



Красивый наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Жилетка

Наряд из эстетики стиля Old Money до сих пор остается актуальным. Носите жилетку элегантно с джинсами палаццо одного тона или стилизуйте с джинсами и кроссовками.



Модный наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Платье

Трудно представить летнюю пору без красивого платья. Делайте ставку на платье в цветочных мотивах, базовые однотонные варианты, которые подойдут к любому случаю – от будничной прогулки до праздничного события.



Стильные наряды на лето 2024 / Фото Pinterest

Джинсовые шорты

Выбирайте на лето джинсовые шорты в белом или голубом цвете в стиле бермудов. Фасон на высокой посадке подойдет для любой фигуры. Сочетать шорты можно с разнообразным верхом и обувью.



Актуальный наряд на лето 2024 / Фото Pinterest

Стилист Ольга Галушка рассказала, что для летних образов стоит добавить шелковые брюки, комплект из рубашки и шорт и головной убор – шляпу или бейсболку.