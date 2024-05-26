Представленные вещи работают в образах уже много лет, поэтому не составят никакого труда для создания образов.
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Комплект из шорт и рубашки
Эти вещи будут держать в тонусе и не отнимут много времени на примерки. Выбирайте легкую ткань, которая не будет пропускать воздух. Такой комплект имеет приятный бонус – комбинаторику, которая в несколько раз больше, чем в других вещах, поскольку рубашку можно сочетать с любым низом, а шорты – с любым верхом.
Актуальные вещи на лето 2024 / Фото Elle
Шелковые брюки
Стилист рекомендует обратить внимание на натуральные или естественные оттенки: молочный, черный, серый, оливковый, голубой, шоколадный. Такие брюки вы сможете носить много лет, а летом эта вещь будет работать фундаментом для вашего летнего гардероба.
Модные вещи на лето 2024 / Фото Elle
Майка прямого кроя
Выбирайте майку с широкими бретелями, которая сможет заменить десятки плечевых изделий в ваших образах. Выглядит она стильно и благородно. Стилизуйте со штанами, юбками и шортами.
Стильные вещи на лето 2024 / Фото Elle
Шляпа
Не забывайте летом о головных уборах, поэтому добавляйте к образам объемную шляпу, которая дополнит не только городскую, но и пляжные образы.
Подборку всех этих образов вы можете смело сочетать с любыми другими вещами в гардеробе в классических цветах. Обувь подбирайте любую – от базовых кроссовок до туфель на каблуке.