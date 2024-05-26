Представлені речі працюють в образах вже багато років, тому не складуть жодних труднощів для створення образів.

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Комплект з шортів та сорочки

Ці речі будуть тримати в тонусі та не заберуть багато часу на примірки. Обирайте легку тканину, яка не буде пропускати повітря. Такий комплект має приємний бонус – комбінаторику, яка в кілька разів більша, ніж в інших речах, оскільки сорочку можна поєднувати з будь-яким низом, а шорти – з будь-яким верхом.



Актуальні речі на літо 2024 / Фото Elle

Шовкові штани

Стилістка рекомендує звернути увагу на натуральні чи природні відтінки: молочний, чорний, сірий, оливковий, блакитний, шоколадний. Такі штани ви зможете носити багато років, а влітку ця річ працюватиме фундаментом для вашого літнього гардероба.



Модні речі на літо 2024 / Фото Elle

Майка прямого крою

Обирайте майку з широкими бретелями, яка зможе замінити десятки плечових виробів у ваших образах. Виглядає вона стильно й благородно. Стилізуйте зі штанами, спідницями та шортами.



Стильні речі на літо 2024 / Фото Elle

Капелюх

Не забувайте влітку про головні убори, тож додавайте до образів об’ємний капелюх, який доповнить не лише міську, але й пляжні образи.

Добірку всіх цих образів ви можете сміливо поєднати з будь-якими іншими речима в гардеробі в класичних кольорах. Взуття підбирайте будь-яке – від базових кросівок до туфуль на підборах.