Эксперты определили несколько пар босоножек, без которых не обойтись летом. Как всегда, фаворитами остаются модели на плоской подошве, которые идеально подойдут для долгих прогулок. А вот обувь на платформе или каблуке можно стилизовать с праздничными образами.

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Сандалии со шнуровками

Такие сандалии являются универсальными, а еще довольно модными, поскольку в этом году возвращаются в моду длинные шнуровки на обуви. Носите обувь с повседневными нарядами – от шорт до юбок с футболками и топами.



Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Сандалии на платформе

Свой стиль в платье всегда можно подчеркнуть благодаря босоножкам или сандалиям на платформе.



Стильная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Шлепанцы

Такая обувь прекрасно подходит для дневных прогулок. В шлепанцах ваши ноги не устанут, а образ будет иметь красивый и стильный вид.



Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Kitten heel

Если вы не очень хотите носить летом босоножки на шпильках, но ищете стильную и удобную обувь, то советуем обратить внимание на kitten heel. Босоножки и туфли остаются такими же актуальными, как и высокие каблуки.



Модная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Вьетнамки

Такая повседневная обувь доступна в самых разнообразных цветах: черном, белом, коричневом или классическом сочетании черного с белым. Носите их с джинсами, шелковыми брюками, юбками и платьями.



Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Кроме этой обуви, добавьте в гардероб трендовые сетчатые балетки, Мэри Джейн или цветные кроссовки. Сетчатые балетки не только довольно стильные, но и станут достойной заменой сандалиям, поскольку в них совсем не будет жарко.