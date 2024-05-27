Стилісти завжди радять робити ставку на мінімалістичних речах нейтральних тонів, які будуть добре поєднуватися між собою, пише Fashion 24. Робіть основну ставку на посадку речей, крій та якість.

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Пам’ятайте, що більшість трендових речей є короткотривалими, тому краще віддавати перевагу тим речам, які будуть вас тішити ще не один сезон.

Лляний костюм

В літню пору костюми з льону є доволі актуальними, бо добре підходять для спекотної погоди завдяки легкій та дихаючій тканині. Костюм можна носити разом чи окремо, тож це вигідне капіталовкладення у ваш гардероб.



Модне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Спідниця шовкова

Шовкові спідниці є мастхевом літнього сезону. Вони чудово стилізуються з топами та вдало поєднуються з кросівками чи босоніжками на підборах.



Актуальне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Балетки в сіточку

Цього року в моду увійшли балетки в сіточку, які вже полюбилися всім модницям. Вони гарно поєднуються майже з будь-яким літнім вбранням, тому можете сміливо додавати їх у свій гардероб.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Жилетка

Вбрання з естетики стилю Old Money ще досі залишається актуальним. Носіть жилетку елегантно з джинсами палаццо одного тону або стилізуйте з джинсами та кросівками.



Модне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Сукня

Важко уявити літню пору без красивої сукні. Робіть ставку на плаття в квіткових мотивах, базові однотонні варіанти, які підійдуть до будь-якого випадку – від буденної прогулянки до святкової події.



Стильне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Джинсові шорти

Обирайте на літо джинсові шорти в білому чи блакитному кольорі в стилі бермудів. Фасон на високій посадці підійде для будь-якої фігури. Поєднувати шорти можна з різноманітних верхом та взуттям.



Актуальне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Стилістка Ольга Галушка розповіла, що для літніх образів варто додати шовкові штани, комплект з сорочки та шортів та головний убір – капелюх чи бейсболку.