Как из 10 вещей составить полсотни образов: главные покупки января

Прежде чем прибегать к покупкам, вы должны определить для себя хоть 5 образов, к которым можете применить определенную вещь. А это значит, что определенная базовая капсула обеспечит вам десятки образов, если ее правильно выбирать.

Разнообразные образы можно создать даже из ограниченного количества вещей. Подборка главного наряда, который прекрасно сочетается между собой, называется капсульным гардеробом.

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В 2023 году большую популярность приобрел стиль Old Money, который точно будет еще моднее последующие сезоны. На основе эстетики "тихая роскошь" советуем приобрести капсулу, состоящую всего лишь из 10 вещей, а уже из нее вы сможете составить 52 образа.

Зимняя капсула в стиле Old Money

– Пальто;

– 2 пары штанов;

– 3 свитера;

– Лонгслив;

– Кардиган;

– Платье;

– Юбка.

В аксессуарную группу вошли 2 пары обуви, 2 сумки, 1 ремень и 1 пара сережек.

Пальто выбирайте в классических цветах – черное, серое или коричневое, удачно впишущееся в любые образы. Также важно выбрать базовый фасон (двухбортный или с поясом) из качественной ткани.

Что касается брюк – выбирайте молочный и черный цвет. Благодаря двум разным цветам вам удастся составить много интересных образов.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Свитера тоже должны быть классических цветов, впрочем, один вы можете выбрать в ярком цвете, чтобы внести в ваши аутфиты немного разнообразия.

Не забывайте о платье, которое также остается актуальным в зимнее время. Самым популярным материалом является трикотаж, так что делайте ставку именно на него. А вот с юбкой можете совмещать свитера и кардиганы.

Конечно, наши образы разбавляем сумкой классического фасона и нейтрального цвета и парой сережек.



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style