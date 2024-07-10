Эльза Хоск показала, какая футболка нам нужна этим летом: фото образа
Источник:Эльза Госк
Шведская модель Эльза Хоск любит радовать поклонников красивыми образами. Блондинка всегда стильно одевается, поэтому продемонстрировала подписчикам, какую футболку стоит приобрести этим летом.
Икона стиля уже много лет диктует модные новинки и тренды поклонницам со всего мира. За инстаграмом блондинки следит почти 9 миллионов подписчиков. Недавно она вышла на прогулку вроде бы в базовых вещах, впрочем продемонстрировала не только интересный фасон футболки и брюк.
Читайте также В вышиванке с черным орнаментом: Елена Зеленская осуществила новый выход в Вашингтоне
Летний образ Эльзы Хоск
Красавица прогулялась по солнечной погоде в коричневой футболке оверсайз с V-образным вырезом, цифрой и звездой. Футболку выделяли белые каемки у шеи и на рукавах.
На низ Эльза надела белые кружевные шорты на шнуровках, которые удачно подчеркнули ее стройные ноги. Свой базовый и простой образ шведка довершила черной сумкой крокодильего принта от бренда Hermes. Модель распустила вьющиеся волосы, а губы накрасила темно-коричневой помадой.
Эльза Хоск показала, что в моду возвращаются футболки с V-образным вырезом в темных тонах, которые были модными когда-то в нулевых. Шорты со шнуровками – это тоже эпоха 2000-х годов, поэтому охотно примеряйте на себе наряды прошлых десятилетий. Только будьте осмотрительными, чтобы не одеть антитрендовый наряд, потому что он быстро может испортить весь ваш образ.