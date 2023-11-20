Классическое черное пальто в мужском стиле – главный мастхев осени. Какими бы не были сезонные тенденции, черное пальто всегда будет актуальным и модным. Это вневременное дело, которое было модным, есть и останется еще востребованным в будущем.

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И хотя черное пальто не совсем легкое в носке, поскольку нуждается в постоянном уходе за липкими роликами, впрочем иметь его в своем гардеробе – это особый шик.

Украинская стилистка рассмотрела несколько эффектных образов с чёрным пальто, которые вы сможете легко воспроизвести. Носите этой осенью пальто с черным лонгсливом, голубыми джинсами и черными сапогами на каблуке.

Также стилизуйте пальто с кроссовками и брюками палаццо. Важно лишь, чтобы штанина полностью закрывала ногу, поскольку в холодное время голые лодыжки выглядят не очень красиво.

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Для теплого образа выбирайте свитер с горловиной серого цвета и сочетайте его с черными брюками. Хорошо смотрится структурированное пальто на пуговицах с голубыми джинсами и белыми кроссовками.

Не бойтесь одевать в холодное время белые штаны. Они особенно красиво смотрятся в тандеме с черной водолазкой и пальто.

Инфлюэнсеры уже давно доказали, что бейсболки прекрасно подходят к расслабленным аутфитам и черному пальто, так что на себе сможете воспроизвести аналогичный образ.

Попробуйте немного поэкспериментировать и добавить к своему образу шапку или свитер поверх пальто или соединить верхнюю одежду с короткой мини-юбкой и лоферами, как это сделала Гейли Бибер.

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