Самая интересная идея с узлами выглядит на платьях. Бренды JW Anderson и Bottega Veneta применили эту декоративную деталь в своих весенних образах. Узел имитирует рукава на высоте груди и приобретает вид фальш-свитера, завязанного на плечах.
Обратите внимание Самая модная обувь осени: гид популярными моделями от кроссовок до ботинок.
Лучший способ применить этот тренд – использовать свитер с двойными рукавами. Дизайнеры опустили рукава с высоты плеч, так что узел акцентирует на центре груди, где и свободно спадают рукава.
Чаще всего дизайнеры сосредотачивали свое внимание на пастельных оттенках, которые вы можете смело добавлять хоть в нынешние образы, хоть планировать покупку вещей в нежных цветах весенне-летнего сезона.
Летом такие платья сочетайте с вьетнамками, сандалиями и босоножками, а вот трикотажные свитера сочетаются с джинсами, палаццо, лосинами и разными сапогами – на тракторной подошве или каблуке.
Чтобы создать полностью трендовый аутфит, дополняйте свитера с двойными рукавами актуальными элементами гардероба – мешковатыми джинсами, джинсами с широкой штаниной, клеш, кожаными брюками или юбкой длины макси.
Узел – интересная деталь на одежде / Фото Vogue
Узел – интересная деталь на одежде / Фото Vogue
Узел – интересная деталь на одежде / Фото Vogue
Узел – интересная деталь на одежде / Фото Vogue