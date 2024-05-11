Подробнее о цветах рассказала стилист Мелисса Ланд. По ее словам, женщинам после 50 – 60 лет стоит быть осторожными с черным цветом.

Читайте также Стилист назвала 4 цвета, которые визуально делают женщину моложе: добавьте их в свой гардероб

"Есть ли у стиля возрастные ограничения? Абсолютно нет – выглядеть великолепно можно в любом возрасте. Но есть определенный цвет, использование которого стоит немного ограничить", – отметила стилист.

Чтобы выглядеть на несколько лет моложе, старшим женщинам стоит делать ставку на красный, голубой, розовый цвет. С возрастом у женщин меняется цвет волос, а кожа становится светлее, поэтому с черным цветом стоит быть осторожнее.

Черный цвет будет оттягивать свет от вашего лица, и вы будете выглядеть уставшей и старше, а тени и мешки под глазами будут заметнее,

– добавила стилист.

Мелисса Ланд советует обратить внимание на оттенки черного – серый или угольный или же выбирать для себя темно-синий или коричневый цвет. Если же вы все же любите черный и постоянно его носите, то в портретную зону надо одеть светлую блузу, яркий шарф или одеть контрастные аксессуары.

И в любом случае, вы должны знать одно – понятие, что черный цвет не подходит старшим женщинам, является достаточно распространенным стереотипом. Черный цвет считается универсальным и элегантным, и может смотреться очень хорошо на людях любого возраста. Поэтому носите его сколько угодно, впрочем отказывайтесь от монохрома и добавляйте ярких и светлых акцентов, как советует стилист.