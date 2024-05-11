Детальніше про кольори розповіла стилістка Мелісса Ланд. За її словами, жінкам після 50 – 60 років варто бути обережними з чорним кольором.

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"Чи є у стилю вікові обмеження? Абсолютно ні – виглядати чудово можна в будь-якому віці. Але є певний колір, використання якого варто трохи обмежити", – зазначила стилістка.

Щоб виглядати на кілька років молодшою, старшим жінкам варто робити ставку на червоний, блакитний, рожевий колір. З віком у жінок змінюється колір волосся, а шкіра стає світлішою, тому з чорним кольором варто бути обережнішими.

Чорний колір буде відтягувати світло від вашого обличчя, і ви виглядатимете втомленою і старшою, а тіні і мішки під очима будуть помітнішими,

– додала стилістка.

Мелісса Ланд радить звернути увагу на відтінки чорного – сірий чи вугільний або ж обирати для себе темно-синій чи коричневий колір. Якщо ж ви все ж таки любите чорний та постійно його носите, то у портретну зону треба одягнути світлу блузу, яскравий шарф чи одягнути контрастні аксесуари.

Та в будь-якому випадку, ви повинні знати одне – поняття, що чорний колір не пасує старшим жінкам, є досить поширеним стереотипом. Чорний колір вважається універсальним і елегантним, і може виглядати дуже добре на людях будь-якого віку. Тому носіть його скільки завгодно, втім відмовляйтеся від монохрому та додавайте яскравих та світлих акцентів, як радить стилістка.