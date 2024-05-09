Дизайнерка, стилістка та експертка по кольорах в одязі Кейт Смітт знає все про колірні тенденції, їхнє поєднання, виграшні та програшні комбінації. Вона розповіла про 4 кольори, які візуально здатні зменшити вік та зробити жінку молодшою.

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Бірюзовий

За словами стилістки, цей колір додає сяйва будь-якому відтінку шкіри. Він не часто використовується в образах, втім сукні чи блузи в різноманітних бірюзових відтінках таки варто додати до свого гардероба.

Червоний

Кейт Смітт радить робити фокус не лише на яскраво-червоному кольорі, але й на всіх його відтінках – від малинового до насиченої фуксії.

"Все, що вам потрібно зробити, це подивитися на фотографії Хілларі Клінтон у цьому кольорі, порівняно з будь-яким іншим кольором, який вона носила під час передвиборчої кампанії 2016 року. Як тільки ви побачите, наскільки молодшою вона виглядає, ви теж захочете знайти свій найкращий червоний", – порадила експертка.

"Новий" чорний

У порівняння з м’якими тонами зрілої шкіри, чорний колір може бути занадто різким. Він здатен візуально зморшки та кола під очима зробити темнішими. Та якщо ви дуже любите чорний і не хочете від нього відмовлятися, зробіть ставку на його відтінки: вугільно-сірий, темно-синій чи будь-який інший глибокий колір.

Блакитний

Цей відтінок пасує більшості жінок. Старшим жінкам варто обирати блакитні штанні костюми, сукні, сорочки, літні лляні костюми тощо.

Не бійтеся експериментів та стилізуйте на собі не лише різноманітне вбрання, але й кольори. Представлені відтінки постарайтеся стилізувати в одному кольорі, створивши монохромний look, а згодом можете додавати й інші кольори.