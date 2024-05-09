Дизайнер, стилист и эксперт по цветам в одежде Кейт Смитт знает все о цветовых тенденциях, их сочетание, выигрышные и проигрышные комбинации. Она рассказала о 4 цветах, которые визуально способны уменьшить возраст и сделать женщину моложе.

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Бирюзовый

По словам стилиста, этот цвет добавляет сияния любому оттенку кожи. Он не часто используется в образах, впрочем платья или блузы в различных бирюзовых оттенках таки стоит добавить в свой гардероб.

Красный

Кейт Смитт советует делать фокус не только на ярко-красном цвете, но и на всех его оттенках – от малинового до насыщенной фуксии.

"Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на фотографии Хиллари Клинтон в этом цвете, по сравнению с любым другим цветом, который она носила во время предвыборной кампании 2016 года. Как только вы увидите, насколько моложе она выглядит, вы тоже захотите найти свой лучший красный", – посоветовала эксперт.

"Новый" черный

В сравнение с мягкими тонами зрелой кожи, черный цвет может быть слишком резким. Он способен визуально морщины и круги под глазами сделать темнее. Но если вы очень любите черный и не хотите от него отказываться, сделайте ставку на его оттенки: угольно-серый, темно-синий или любой другой глубокий цвет.

Голубой

Этот оттенок подходит большинству женщин. Старшим женщинам стоит выбирать голубые брючные костюмы, платья, рубашки, летние льняные костюмы и тому подобное.

Не бойтесь экспериментов и стилизуйте на себе не только разнообразные наряды, но и цвета. Представленные оттенки постарайтесь стилизовать в одном цвете, создав монохромный look, а впоследствии можете добавлять и другие цвета.