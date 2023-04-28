Покупки в секонд-хенде становятся все более популярными, пишет 24 канал. Если вы пользователь Tik Tok, то могли заметить, как модные девушки совмещают свои дорогие вещи со стильным, но дешевым нарядом из секонд-хенда.

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Секонд-хенд становится все доступнее, ведь там можно приобрести модную вещь по довольно невысокой цене и иметь при этом трендовый вид, сэкономив немалую сумму денег.

Но помните, что к покупкам в секонд-хенде нужно относиться с осторожностью, поскольку у вас есть шансы столкнуться с проблемами, которых потом будет сложно избежать.

Шляпы, шапки и шлемы

Помните, что головные уборы могут быть переносчиками инфекций и вшей.



Не покупайте эти вещи в секонд-хенде / Фото из Pinterest

Детские игрушки

По данным The New York Times, детские игрушки могут переносить микробы из "слюни, омертвевшей кожи и соплей". К игрушкам могут прилипать запахи, клопы, плесени и другие аллергены.

Большинство мягких игрушек можно стирать в стиральной машине, но иногда этот процесс может принести больше вреда, чем пользы, поскольку испортит игрушку. Микробы могут оставаться после санитарной обработки.



Не покупайте эти вещи в секонд-хенде / Фото из Pinterest

Белье и купальники

Вы можете сделать исключение на вещь с ценником, которая никогда не носилась, и просто была сдана из-за того, что не подошел размер. Во всех остальных случаях рекомендуем вам отказаться от покупки белья, поскольку это крайне негигиенично.



Не покупайте эти вещи в секонд-хенде / Фото из Pinterest

Постель

Простыни, одеяла, полотенца и другое постельное белье рискуют быть зараженными клопами и другими микробами. И, к сожалению, стирка таких вещей в горячей воде может быть недостаточной для их полной дезинфекции.



Не покупайте эти вещи в секонд-хенде / Фото из Pinterest

Обувь

Если вы приобретете обувь на секонд-хенде, то есть все шансы заразиться грибком или получить определенные проблемы с кожей, которые были у предыдущего владельца.

Если уж очень хочется, то обувь в хорошем состоянии можно приобрести, рекомендуется заменить стельки.



Не покупайте эти вещи в секонд-хенде / Фото из Pinterest

Верхняя одежда

Обычно, если свитера и футболки мы стираем часто и впоследствии у них исчезает специфический запах секонд-хенда, то с верхней одеждой ситуация сложнее. Он очень долго будет отдавать неприятный запах, а это точно создать в социуме дискомфорт.



Не покупайте эти вещи в секонд-хенде / Фото из Pinterest