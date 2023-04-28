Покупки в секонд-хенді стають все більш популярними, пише 24 канал. Якщо ви користувач Tik Tok, то могли помітити, як модні дівчата поєднують свої дорогі речі зі стильним, але дешевим вбранням з секонд-хенду.

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Секонд-хенд стає щоразу доступнішим, адже там можна придбати модну річ за досить невисоку ціну і мати при цьому трендовий вигляд, зекономивши чималу суму грошей.

Але пам’ятайте, що до покупок в секонд-хенді треба ставитися з обережністю, оскільки маєте шанси зіткнутися з проблемами, яких потім буде складно уникнути.

Капелюхи, шапки та шоломи

Пам’ятайте, що головні убори можуть бути переносниками інфекцій та вошей.



Не купуйте ці речі в секонд-хенді / Фото з Pinterest

Дитячі іграшки

За даними The New York Times, дитячі іграшки можуть переносити мікроби з "слюні, омертвілої шкіри і соплів". До іграшок можуть прилипати запахи, клопи, плісінь та інші алергени.

Більшість м’яких іграшок можна прати у пральній машині, але іноді цей процес може принести більше шкоди, ніж користі, оскільки зіпсує іграшку. Мікроби також можуть залишатися після санітарної обробки.



Не купуйте ці речі в секонд-хенді / Фото з Pinterest

Білизна та купальники

Ви можете зробити виключення на річ з цінником, яка ніколи не носилась, і просто була здана через те, що не підійшов розмір. В усіх інших випадках радимо вам відмовитися від купівлі білизни, оскільки це вкрай негігієнічно.



Не купуйте ці речі в секонд-хенді / Фото з Pinterest

Постіль

Простирадла, ковдри, рушники та інша постільна білизна ризикують бути зараженими клопами та іншими мікробами. І, на жаль, прання таких речей у гарячій воді може бути недостатнім для їх повної дезінфекції.



Не купуйте ці речі в секонд-хенді / Фото з Pinterest

Взуття

Якщо ви придбаєте взуття на секонд-хенді, то маєте всі шанси заразитися грибком чи отримати певні проблеми зі шкірою, які були в попереднього власника.

Якщо вже дуже хочеться, то взуття у гарному стані можна придбати, втім рекомендовано замінити устілки.



Не купуйте ці речі в секонд-хенді / Фото з Pinterest

Верхній одяг

Зазвичай, якщо светри і футболки ми перемо часто і згодом у них зникає специфічний запах секонд-хенду, то з верхнім одягом ситуація складніша. Він дуже довго буде віддавати неприємний запах, а це точно створити у соціумі вам дискомфорт.



Не купуйте ці речі в секонд-хенді / Фото з Pinterest