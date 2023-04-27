Ким Кардашян каждый день предстает перед камерами уличных фотографов, поэтому ей важно выглядеть постоянно прекрасно.

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Звезды также прибегают к хитрым "штучкам" и примеряют корректирующее белье, способное скрыть их недостатки. Ким Кардашян имеет прекрасную форму, впрочем, все равно ей хотелось видеть себя еще лучше, поэтому под низ она примеряла белье, которое часто виднелось из-под одежды и создавало не очень приятный вид.

До того, как звезда основала бренд SKIMS, она красила белье кофе и пакетиками от чая, чтобы хоть чуть-чуть приблизить белье к цвету своей кожи.

Я просто искала решение того факта, что я люблю носить белье, которое корректирует мое тело, но на рынке не было цветового тона, который бы подходил моему оттенку кожи, не говоря уже о большинстве моих друзей,

– рассказала Ким Кардашян.

Тогда в 2019 году она поняла, что ей нужно создать то, чего еще нет и представить белье, которое подойдет всем оттенкам кожи.

Ким рассказала, что могла найти корректирующее белье только бледно-коричневого или черного цвета, ни одно из которых не подходило к его коже.

Она сказала, что была так разочарована отсутствием вариантов, что покрасила свое корректирующее белье прямо в домашних условиях, чтобы оно соответствовала ее тону кожи.

Я брала пакетики с кофе и чаем и клала их в раковину или ванную вместе с корректирующим бельем,

– добавила Ким.

Сегодня SKIMS предлагает корректирующее белье разной длины. Бренд также предлагает корректирующее белье 11 разных цветов.



Корректирующее белье от бренда SKIMS / Фото с Insider

В своем разговоре Кардашян вспомнила, как недавно нашла свое корректирующее белье, сделанное своими руками. Это заставило ее рассмеяться.

На светское событие Time 100 Ким Кардашян пришла в прекрасном белом платье, которое удачно подчеркнула ее фигуру, довершая look массивными украшениями на шее. Эффектную изюминку она добавила благодаря сумке, выбрав клатч в виде ракушки.



Эффектный аутфит Ким Кардашян / Фото с Instagram