Если же среди трендов вы не нашли для себя чего-то, то всегда можно рассмотреть отдельные вещи, которые получили свою популярность среди многих модниц этого сезона.

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Fashion-эксперты нашли несколько микротрендов, которые вы легко сможете интегрировать в свой гардероб.

Леопардовые брюки

Вы могли уже заметить насколько популярными стали брюки в леопардовый принт. Сейчас они занимают почетное место среди главных трендов сезона. Комбинируйте их с пастельными оттенками или насыщенными цветами, к примеру, трендовым красным.



Микротренды весенне-летнего сезона / Фото из инстаграма Элизы Левалойс

Платье оттенка сливочного масла

Палитра цветов этой весной просто поражает, впрочем модницы акцентируют на сливочно-желтом оттенке. Он очень красиво смотрится на любом наряде, особенно на платьях.



Микротренды весенне-летнего сезона / Фото из инстаграма Леони Ганне

Ковбойская шляпа

В этом году нас ждет эстетика Cowgirlcore, поэтому стоит добавить в свой гардероб ковбойскую шляпу. Они хорошо сочетаются с джинсами, кожаными куртками, клетчатыми рубашками, юбками, платьями и сапогами казаками.



Микротренды весенне-летнего сезона / Фото из инстаграма Эмили Синдлев

Вязаное платье

А еще добавьте в свой гардероб настоящий мастхэв весенне-летнего сезона – вязаное платье. Его можно надевать не только на пляж, но и скомбинировать так, чтобы носить в городе. Сочетайте с открытыми босоножками или вьетнамками и не забудьте добавить летние аксессуары – соломенную шляпу, плетеную сумку и нежные украшения.



Микротренды весенне-летнего сезона / Фото из инстаграма @taina.csg

К микротрендам также относится мини-юбка волан или двухцветные лоферы. Юбку выбирайте в белом цвете, а лоферы покупайте в коричнево-белом или черно-белом варианте.