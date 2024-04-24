Якщо ж серед трендів ви не знайшли для себе чогось, то завжди можна розглянути окремі речі, які отримали свою популярність серед багатьох модниць цього сезону. –

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Fashion-експерти віднайшли кілька мікротрендів, які ви легко зможете інтегрувати у свій гардероб.

Леопардові штани

Ви могли вже помітити наскільки популярними стали штани в леопардовий принт. Зараз вони займають почесне місце серед головних трендів сезону. Комбінуйте їх з пастельними відтінками чи насиченими кольорами, до прикладу, трендовим червоним.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з інстаграму Елізи Левалойс

Сукня відтінку вершкового масла

Палітра кольорів цієї весни просто вражає, втім модниці акцентують на вершково-жовтому відтінку. Він дуже красиво виглядає на будь-якому вбранні, особливо на сукнях.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Ковбойський капелюх

Цього року нас чекає естетика Cowgirlcore, тому варто додати до свого гардероба ковбойський капелюх. Вони гарно поєднуються з джинсами, шкіряними куртками, картатими сорочками, спідницями, сукнями та чоботами козаками.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з інстаграму Емілі Сіндлев

В’язана сукня

А ще додайте у свій гардероб справжній мастхев весняно-літнього сезону – в’язану сукню. Її можна одягати не лише на пляж, але й скомбінувати так, щоб носити в місті. Поєднуйте з відкритими босоніжками чи в’єтнамками і не забудьте додати літні аксесуари – солом’яний капелюх, плетену сумку та ніжні прикраси.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з інстаграму @taina.csg

До мікротрендів також належить мініспідниця волан чи двоколірні лофери. Спідницю обирайте в білому кольору, а лофери купуйте в коричнево-білому чи чорно-білому варіанті.