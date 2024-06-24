Тенденции являются быстротечными, поэтому важно найти для себя универсальную пару, которая не выйдет из моды. Выбирая для себя сандалии, обратите внимание на две вещи: качественный материал и классический силуэт. Такая обувь прослужит вам не один сезон и всегда будет иметь актуальный вид.

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Настоящей ценностью стильных сандалий является удобная колодка и безупречный дизайн. Несмотря на то, что тренды постоянно меняются, есть несколько идеальных пар, которые подчеркнут вашу индивидуальность и станут любимым элементом летнего гардероба.

Сандалии на низком каблуке

Добавляйте своему летнему образу элегантности благодаря маленьким каблукам. Это прекрасная альтернатива высоким каблукам, в которых трудно ходить целый день. Выбирайте для себя базовые черные босоножки или делайте ставку на что-то яркое.



Сандалии, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Рыбацкие сандалии

Такие сандалии могут нравиться не всем, впрочем они удачно подходят к любым летним образам, добавляя образу дерзости и практичности.



Базовые сандалии, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Массивные вьетнамки

Вьетнамки уже давно стали удобными и стильными, добавляя наряду особой изюминки. Выбирайте варианты с мягкой подошвой, которые идеально подойдут для удобных прогулок хоть каждый день.



Сандалии, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Мюли или шлепанцы или шлепанцы

Эта комфортная и легкая обувь является незаменимой в летнее время года. При выборе важно обратить внимание только на собственные предпочтения и стиль и подобрать те сланцы, которые больше всего подойдут к вашему образу.



Базовые сандалии, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Сандалии с пряжками

Такая универсальная модель подходит к любому летнему образу. Базовым считается классический вариант с металлической фурнитурой, или же выбирайте для себя матовую или однотонную фурнитуру.



Сандалии, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Недавно модные эксперты назвали обувь, которая не выйдет из моды. В 2025 году в моде будут балетки, Мэри Джейн, высокие сапоги, боксерские кроссовки, анималистическая обувь и с Т-образным ремешком. Больше об обуви, которая будет популярной еще в следующем году читайте в нашем материале.