Тенденції є швидкоплинними, тому важливо знайти для себе універсальну пару, яка не вийде з моди. Обираючи для себе сандалі, зверніть увагу на дві речі: якісний матеріал та класичний силует. Таке взуття прослужить вам не один сезон та завжди матиме актуальний вигляд.

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Справжньою цінністю стильних сандалів є зручна колодка та бездоганний дизайн. Попри те, що тренди постійно змінюються, є кілька ідеальних пар, які підкреслять вашу індивідуальність та стануть улюбленим елементом літнього гардероба.

Сандалі на низьких підборах

Додавайте своєму літньому образу елегантності завдяки маленьким підборам. Це чудова альтернатива високим підборам, в яких важко ходити цілий день. Обирайте для себе базові чорні босоніжки або ж робіть ставку на щось яскраве.



Сандалі, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Рибальські сандалі

Такі сандалі можуть подобатися не всім, втім вони вдало пасують до будь-яких літніх образів, додаючи образу зухвалості й практичності.



Базові сандалі, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Масивні в’єтнамки

В’єтнамки вже давно стали зручними та стильними, додаючи вбранню особливої родзинки. Обирайте варіанти з м’якою підошвою, які ідеально підійдуть для зручних прогулянок хоч кожного дня.



Сандалі, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Мюлі або шльопанці

Це комфортне та легке взуття є незамінним в літню пору року. Під час вибору важливо звернути увагу лише на власні вподобання та стиль та підібрати ті сланці, які найбільше пасуватимуть до вашого образу.



Базові сандалі, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Сандалі з пряжками

Така універсальна модель підходить до будь-якого літнього образу. Базовим вважається класичний варіант з металевою фурнітурою, або ж обирайте для себе матову чи однотонну фурнітуру.



Сандалі, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Нещодавно модні експерти назвали взуття, яке не вийде з моди. У 2025 році в моді будуть балетки, Мері Джейн, високі чоботи, боксерські кросівки, анімалістичне взуття та з Т-подібним ремінцем. Більше про взуття, яке буде популярним ще наступного року читайте в нашому матеріалі.