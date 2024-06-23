В почете будут высокие сапоги и балетки. Если с высокими сапогами на осенне-зимнюю пору все понятно, то с балетками можем быть уверены, что они останутся с нами еще на следующий сезон. Поэтому те, кто их еще не приобрел, имеют прекрасную возможность это сделать и удачно инвестировать средства.
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Балетки
Эта классическая обувь будет с нами в 2025 году. В моде будут нюдовые варианты с квадратным носком, прозрачные или блестящие, которые хорошо сочетаются с мини-юбками.
Стильная обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest
Высокие сапоги
Такая обувь ассоциируется со стилем бохо и будет на пике популярности уже в следующем году. Выбирайте для себя черные кожаные модели, которые удачно дополнят широкие брюки или шорты-бермуды. Но лучше всего высокие сапоги будут сочетаться с платьями.
Красивая обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest
Мэри Джейн
Балетки Мэри Джейн полюбились всем модницам за последние несколько сезонов, поэтому обязательно останутся в моде еще на один год. В следующем сезоне внимание уже будет больше приковано к плоской подошве и атласным вариантам с зауженным квадратным носком.
Актуальная обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest
Боксерские кроссовки
Эта неожиданная обувь вернется к нам в этом году и будет актуальной до следующих сезонов. Высокие боксерские кроссовки уже можно примерить в магазинах Zara и Bershka.
Модная обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest
Вьетнамки
Пляжные шлепанцы, которые называются вьетнамками, уже давно перестали быть пляжными. Теперь они прекрасно подходят к городскому гардеробу и удачно комбинируются с джинсами и брючными костюмами.
Актуальная обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest
Также в 2025 году ожидайте появления трендовой анималистической обуви. В этом сезоне принт животных захватил все наряды, а уже в следующем сезоне в моде будет обувь. Также эксперты прогнозируют тренд на туфли и балетки с Т-образным ремешком.