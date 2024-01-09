На разнообразном рынке одежды не всегда легко определить, какое пальто стоит купить, а какое оставить на полке. Стилистка Оксана Мацькив рассказала, какие пальто не стоит покупать, учитывая аспекты трендовости, покроя, элементов декора и соответствия вашей фигуре.

К теме Не повторяйте такие ошибки: антитрендовые вещи, которые выглядят смешно.

Это самые распространенные ошибки, которые допускают даже известные модницы при выборе верхней одежды.

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Слишком узкий силуэт

Такой крой не только лишит вас свободы движений, но и не позволит утеплиться. Чтобы надеть несколько слоев одежды, нужно иметь пространство между телом и верхней одеждой.



Какое пальто лучше не покупать / Скриншот из видео Оксаны Мацькив

Горжетка

Это мех на пальто. Он выглядит дорого, но сейчас неактуален.



Какое пальто лучше не покупать / Скриншот из видео Оксаны Мацькив

Лацканы

Помните, что подбирая лацканы, следует учитывать, соответствуют ли они вашим чертам лица.

Также стилистка советует избегать слишком узких, широких или сложных лацканов. Зрительно они отсылают нас в 60-70-е годы, а потому пальто не будет универсальным. Под него всегда нужно будет выбирать вещи, которые будут корректировать его.



Какое пальто лучше не покупать / Скриншот из видео Оксаны Мацькив

Структурированные пальто с ремнем

Завязав ремень на плотное пальто с подкладкой, вы добавите к талии лишние сантиметры. Структурированные пальто носите налегке.



Какое пальто лучше не покупать / Скриншот из видео Оксаны Мацькив

Молния

Изящное пальто не сочетается с молнией, как бы этого ни хотели производители. Избегайте ее всеми возможными способами.



Какое пальто лучше не покупать / Скриншот из видео Оксаны Мацькив

Большое количество декора

Какое пальто лучше не покупать / Скриншот из видео Оксаны Мацькив

Чем проще изделие, тем лучше. Сочетание тканей, наслоение накладных карманов, много блестящих пуговиц – это табу.