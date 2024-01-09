На різноманітному ринку одягу не завжди легко визначити, яке пальто варто купити, а яке залишити на полиці. Стилістка Оксана Мацьків розповіла, які пальта не варто купувати, враховуючи аспекти трендовості, покрою, елементів декору та відповідності вашій фігурі.

До теми Не повторюйте таких помилок: антитрендові речі, які мають смішний вигляд

Це найпоширеніші помилки, яких припускаються навіть відомі модниці під час вибору верхнього вбрання.

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Занадто вузький силует

Такий крій не тільки позбавить вас свободи рухів, а й не дасть можливості утеплитися. Щоб одягнути кілька шарів вбрання, треба мати простір між тілом і верхнім одягом.



Яке пальто краще не купувати / Скриншот з відео Оксани Мацьків

Горжетка

Це хутро на пальтах. Воно виглядає дорого, але зараз є неактуальним.



Яке пальто краще не купувати / Скриншот з відео Оксани Мацьків

Лацкани

Памʼятайте, що підбираючи лацкани варто враховувати те, чи відповідають вони вашим рисам обличчя.

Також стилістка радить уникати занадто вузьких, широких чи складних лацканів. Візуально вони відсилають нас у 60-70-ті роки, а тому пальто не буде універсальним. Під нього завжди треба буде обирати речі, які його коригуватимуть.



Яке пальто краще не купувати / Скриншот з відео Оксани Мацьків

Структуровані пальта з ременем

Завʼязавши ремінь на щільне пальто з підкладкою ви додасте до талії зайві сантиметри. Структуровані пальта носіть без нічого.



Яке пальто краще не купувати / Скриншот з відео Оксани Мацьків

Блискавка

Витончене пальто не поєднується з блискавкою, як би цього не хотіли виробники. Уникайте їх усіма можливими способами.



Яке пальто краще не купувати / Скриншот з відео Оксани Мацьків

Велика кількість декору

Яке пальто краще не купувати / Скриншот з відео Оксани Мацьків

Чим простіший виріб, тим краще. Поєднання тканин, нашарування накладних кишень, багато блискучих ґудзиків – це табу.