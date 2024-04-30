Иногда большое количество базового и трендового наряда все равно приводит к так называемому модному кризису, потому что стоя перед зеркалом мы не знаем, что надеть, пишет Fashion 24.

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Проблему можно легко решить, потому что все, что вам нужно – это повторить красивые аутфиты от модных девушек, которые смогут вам подарить весеннее настроение.

Футболка и леопардовая юбка

Леопардовый принт в этом сезоне бьет все рекорды, поэтому не стоит его обходить. Многие магазины уже представили разнообразные элементы гардероба в анималистическом узоре, впрочем советуем сделать ставку на базовую белую футболку и шелковую леопардовую юбку.

Жилетка и шорты

Французская модница Жюли Феррери показала на себе интересное сочетание белого жакета в стиле Old Money и черных брюк. Черно-белая классика всегда будет в моде, поэтому можете применять в этих цветах любые весенние образы.

Спортивный аутфит

Для комфортной прогулки выбирайте для себя легкие брюки, базовую футболку и кроссовки. Чтобы в жаркую погоду вас не парило волосы – зачешите их в длинную косу.

Кружевное бра и длинная юбка

Длинные юбки бьют все рекорды уже не первый сезон, поэтому для отдыха выходного дня советуем надевать красивый кружевной бра в сочетании с длинной юбкой. Сверху наденьте белую рубашку и любую удобную обувь.

Льняное платье и кроссовки

В льняном платье в теплое время вам не будет жарко, поэтому это один из лучших вариантов для весенне-летнего сезона. Для удобства надевайте кеды, которые позволят вам комфортно передвигаться по городу весь день.

Все эти образы вы можете не только повторить, но и стилизовать по-своему, добавив определенные элементы гардероба из своего шкафа в свой образ.