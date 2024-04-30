Часом велика кількість базового й трендового вбрання все одно призводить до так званої модної кризи, бо стоячи перед дзеркалом ми не знаємо, що одягнути, пише Fashion 24.

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Проблему можна легко вирішити, бо все, що вам потрібно – це повторити красиві аутфіти від модних дівчат, які зможуть вам подарувати весняний настрій.

Футболка і леопардова спідниця

Леопардовий принт цього сезону б’є всі рекорди, тому не варто його оминати. Чимало магазинів вже представили різноманітні елементи гардероба в анімалістичному візерунку, втім радимо зробити ставку на базову білу футболку та шовкову леопардову спідницю.

Жилетка і шорти

Французька модниця Жюлі Феррері показала на собі цікаве поєднання білого жакета у стилі Old Money та чорних штанів. Чорно-біла класика завжди буде в моді, тож можете застосовувати у цих кольорах будь-які весняні образи.

Спортивний аутфіт

Для комфортної прогулянки обирайте для себе легкі штани, базову футболку та кросівки. Щоб у спекотну погоду вас не парило волосся – зачешіть його у довгу косу.

Мереживне бра і довга спідниця

Довгі спідниці б’ють всі рекорди вже не перший сезон, тому для відпочинку вихідного дня радимо одягати красивий мереживний бра у поєднанні з довгою спідницею. Зверху одягніть білу сорочку та будь-яке зручне взуття.

Лляна сукня і кросівки

У лляній сукні в теплу пору вам не буде спекотно, тому це один із найкращих варіантів для весняно-літнього сезону. Для зручності одягайте кеди, які дозволять вам комфортно пересуватися містом увесь день.

Всі ці образи ви можете не лише повторити, але й стилізувати по-своєму, додавши певні елементи гардероба зі своєї шафи у свій образ.