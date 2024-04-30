Юбка прекрасно смотрится в сочетании с босоножками и футболками, а в холодные дни ее можно совместить с джемперами или жакетами. В течение последних несколько лет в моде доминируют юбки до подола, а дизайнеры решили еще больше создать длинных юбок, как альтернативу длине мини.

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С юбками миди вы найдете в сети множество стилизаций, адаптировать наряд вместе с юбкой можно к любому случаю. Они красиво смотрятся в сочетании с балетками, кроссовками, босоножками, сандалиями, лоферами и сапогами. Вы точно найдете тот вариант, который идеально впишется в ваш текущий гардероб.

Если вы любите юбки длины миди, то расскажем о нескольких сочетаний, на которые стоит обратить внимание этой весной.

Джемпер + объемная юбка

Черно-белый образ – это классика, которая будет популярной всегда. Выбирайте на теплое время трикотажный джемпер с открытыми плечами и сочетайте с длинной юбкой и балетками, как это сделала Анук Ив.

Клетчатая юбка + сетчатые балетки

Юбка в клетку забирает на себя все свое внимание, поэтому вам только остается добавить базовую футболку и балетки. Выбирайте обувь в сеточку, которая является популярной в этом сезоне.

Черная юбка + рубашка

Юбка в черном цвете – это изысканный вариант, особенно в сочетании с яркой рубашкой. Летом поменяйте сапоги на кроссовки или сандалии.

Если в вашем гардеробе уже есть юбка, то кроме этих образов, вы можете найти для себя еще немало других сочетаний. К примеру, выбирайте боди кремового оттенка, топ, лонгслив с вырезом или поло, которое идеально подойдет к кедам.