Цветовые сочетания на осень, которые сделают образ дорогим: лучшие варианты
Источник:Elle
В этом году осень точно не будет пасмурной, поскольку бренды представили много интересных цветов, которые стоит попробовать и соединить друг с другом.
Красный цвет будет находиться нынешней осенью на модном Олимпе. Также будет немало оттенков желтого цвета, кемел, серого и белого.
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Красный + черный
Монохромный образ в красном цвете будет выглядеть довольно ярко, а вот если его сочетать с классическим черным, то образ будет более спокойным.
Цветовые сочетания, которые дорого смотрятся / Фото Elle
Зеленый + маслянистый желтый
Пастельный желтый оттенок – это главный конкурент красного цвета. Он должен напоминать цвет растопленного сливочного масла.
Цветовые сочетания, которые дорого смотрятся / Фото Elle
Белый + бордовый
Глубокий бордовый оттенок сам по себе является сильным модным акцентом, впрочем, белый цвет придаст ему свежести. Эта комбинация смотрится элегантно и по-настоящему дорого.
Цветовые сочетания, которые дорого смотрятся / Фото Elle
Серый + кемел
Если вы не любите добавлять яркие цвета к осенним образам, то объедините бежевый с благородным серым цветом.
Цветовые сочетания, которые дорого смотрятся / Фото Elle
Коричневый + красный
Не бойтесь оттеснить яркий красный с помощью оттенка темного шоколада. Выглядит такой образ уютно и дорого.