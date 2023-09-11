Красный цвет будет находиться нынешней осенью на модном Олимпе. Также будет немало оттенков желтого цвета, кемел, серого и белого.

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Красный + черный

Монохромный образ в красном цвете будет выглядеть довольно ярко, а вот если его сочетать с классическим черным, то образ будет более спокойным.



Цветовые сочетания, которые дорого смотрятся / Фото Elle

Зеленый + маслянистый желтый

Пастельный желтый оттенок – это главный конкурент красного цвета. Он должен напоминать цвет растопленного сливочного масла.



Цветовые сочетания, которые дорого смотрятся / Фото Elle

Белый + бордовый

Глубокий бордовый оттенок сам по себе является сильным модным акцентом, впрочем, белый цвет придаст ему свежести. Эта комбинация смотрится элегантно и по-настоящему дорого.



Цветовые сочетания, которые дорого смотрятся / Фото Elle

Серый + кемел

Если вы не любите добавлять яркие цвета к осенним образам, то объедините бежевый с благородным серым цветом.



Цветовые сочетания, которые дорого смотрятся / Фото Elle

Коричневый + красный

Не бойтесь оттеснить яркий красный с помощью оттенка темного шоколада. Выглядит такой образ уютно и дорого.



Цветовые сочетания, которые дорого смотрятся / Фото Elle