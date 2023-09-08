Аксессуары являются важной частью наших образов, ведь именно они точно дополняют их, пишет 24 Канал. Впрочем, к таким аксессуарам как очки, часы или сумка нужно подойти особенно тщательно. Важно, чтобы эти вещи не были слишком дешевыми, ведь они будут только портить образ.

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Очки

Что касается очков, то здесь следует обратить внимание на то, что дешевые изделия не оградят вас от ультрафиолетового света. Лучше приобретите немного более дорогую модель, которой вы с радостью будете пользоваться много лет.

Часы

Наручные часы – это базовый аксессуар, который прослужит вам много лет. Он никогда не выходит из моды, поэтому всегда актуален. Сейчас наиболее популярны часы металлического цвета с квадратным циферблатом. Остерегайтесь дешевых подделок. Лучше приобрести модель по доступной цене, чем ходить с подделкой от Cartier.

Сумка

Сколько бы у вас сумок ни было, постарайтесь иметь в гардеробе единственную модель из качественного материала классического цвета, которая подойдет во все ваши образы. Это должна быть минималистичная модель на плече или руку, без лишних деталей.