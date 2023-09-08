Аксесуари є важливою частиною наших образів, адже саме вони влучно доповнюють їх, пише 24 Канал. Втім до таких аксесуарів як окуляри, годинник чи сумка треба підійти особливо ретельно. Важливо, щоб ці речі не були занадто дешевими, адже вони лише псуватимуть образ.

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Окуляри

Щодо окулярів, то тут варто звернути увагу на те, що дешеві вироби не захистять вас від ультрафіолетового світла. Краще придбайте трохи дорожчу модель, якою ви з радістю будете користуватися багато років.

Годинник

Наручний годинник – це базовий аксесуар, який прослужить вам багато років. Він ніколи не виходить з моди, тож завжди є актуальним. Зараз найбільш популярними є годинники металевого кольору з квадратним циферблатом. Остерігайтеся дешевих підробок. Краще придбати модель за доступною ціною, аніж ходити з підробкою від Cartier.

Сумка

Скільки б у вас сумок не було, постарайтеся мати в гардеробі єдину модель з якісного матеріалу класичного кольору, яка підійде під усі ваші образи. Це має бути мінімалістична модель на плече чи руку, без зайвих деталей.