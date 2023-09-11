Червоний колір перебуватиме цієї осені на модному Олімпі. Також буде чимало відтінків жовтого кольору, кемел, сірого та білосніжного.
До теми Як виглядати дорого: у центрі уваги три головних аксесуари
Червоний + чорний
Монохромний образ у червоному кольорі буде виглядати доволі яскраво, а от якщо його поєднати з класичним чорним, то образ виглядатиме більш спокійнішим.
Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle
Зелений + маслянистий жовтий
Пастельний жовтий відтінок – це головний конкурент червоного кольору. Він має нагадувати вам колір розтопленого вершкового масла.
Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle
Білосніжний + бордовий
Глибокий бордвовий відтінок сам по собі є сильним модним акцентом, втім білосніжний колір надасть йому свіжості. Ця комбінація виглядає елегантно та по-справжньому дорого.
Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle
Сірий + кемел
Якщо ви не любите додавати яскраві кольори до осінніх образів, то поєднайте бежевий з благородним сірим кольором.
Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle
Коричневий + червоний
Не бійтеся відтіснити яскравий червоний за допомогою відтінку темного шоколаду. Виглядає такий образ затишно та дорого.
Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle