Коричневый часто называют "вторым черным". В представленных коллекциях многих брендов он почти на одном уровне находился с лидирующим чёрным. Невероятно красиво смотрятся монохромные аутфиты, однако вы можете разнообразить свой наряд в шоколадных оттенках, соединив его с другими оттенками.

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Оттенок экрю

Попытайтесь соединить коричневый цвет с оттенком экрю. Белых цветов следует избегать, а молочно-кремовые оттенки прекрасно сочетаются с коричневым.

Бледно-желтый

Гармонично смотрится коричневый вместе с бледно-желтым. Это сочетание вас никогда не подведет, так что можете проверить на себе.

Синий деним

Насыщенный синий цвет денима и оттенок коричневого какао – лучшее сочетание. Также вы можете совмещать синий деним с белой рубашкой, а сверху одевать коричневую верхнюю одежду.

Серый

Коричневый и серый довольно хорошо сочетаются между собой. Образ будет смотреться изящно и стильно.

Оливковый

Многие зеленые оттенки прекрасно сочетаются с богатыми оттенками коричневого. Лучше всего смотрится с коричневым оливковым оттенком.