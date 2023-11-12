Коричневий часто називають "другим чорним". У представлених колекціях багатьох брендів він майже на одному рівні перебував з лідируючим чорним. Неймовірно красиво виглядають монохромні аутфіти, однак ви можете урізноманітнити своє вбрання в шоколадних відтінках, поєднавши його з іншими відтінками.

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Відтінок екрю

Спробуйте поєднати коричневий колір з відтінком екрю. Білосніжних кольорів варто уникати, а молочно-кремові відтінки чудово поєднуються з коричневим.

Блідо-жовтий

Гармонійно виглядає коричневий разом з блідо-жовтим. Це поєднання вас ніколи не підведе, тож можете перевірити на собі.

Синій денім

Насичений синій колір деніму та відтінок коричневого какао – найкраще поєднання. Також ви можете поєднувати синій денім з білою сорочкою, а зверху одягати коричневий верхній одяг.

Сірий

Коричневий та сірий доволі гарно поєднуються між собою. Образ виглядатиме витончено та стильно.

Оливковий

Чимало зелених відтінків чудово поєднуються з багатими відтінками коричневого. Найкраще виглядає з коричневим оливковий відтінок.