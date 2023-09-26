Дорогая с виду верхняя одежда может стать вашей лучшей инвестицией на осень, пишет 24 Канал. Чтобы не тратить вдвое больше на покупку дешевых вещей, которые прослужат вам короткий период, лучше приобретите одну, но качественную вещь.

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Пальто длины макси

Длина макси не теряет своей актуальности, так что осенью советуем присматриваться к максимально длинным пальто. Они должны быть свободного кроя и не сковывать ваши движения. Лучше выбирать кашемировое пальто. Если хотите создавать расслабленные образы – выбирайте пальто с поясом. Если хотите делать ставку на классические образы – добавляйте в свой гардероб однобортное пальто на пуговицах.

Тренч

Тренчкот – это классика верхней одежды в начале осени. С ним вы можете создать множество кежуальных аутфитов с разнообразной обувью – от балеток и кроссовок до сапог на каблуке. Тренч можете покупать базовый – в песочном оттенке, впрочем, также можно делать ставку на кожу, которая в этом сезоне довольно популярна.

Бомбер

Эта стильная модель верхней одежды быстро завоевала привязанность многих модниц. Выбирайте для себя кожаный, стеганный или кашемировый бомбер. Важно лишь, чтобы он подходил к вашему повседневному наряду.