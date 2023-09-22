Украинская стилистка Яна Платонова отмечает, что длинные тренчи в плоскости образов занимают преобладающий процент, их массовое появление в гардеробах и на улицах действительно создает эффект униформы.

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Как избежать массовости и банальности

"Ответ на поверхности - выбирайте не бежевый тренч. Разнообразие цветов и фактур позволяют сполна подчеркнуть вашу индивидуальность" – отметила стилистка.

Яна Платонова говорит, что кожаные, замшевые, с декором, макси и миди, даже длина до колена постепенно возвращается в ряды трендов. Выбирайте по своему вкусу, ведь отказываться от тренчей полностью – это добровольно избавляться от очень практичного и универсального предмета в гардеробе.

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"Если бежевый тренч уже есть у вас, то это тоже не повод расстраиваться и прятать его подальше. Здесь я советую избегать шаблонных сочетаний. Например, тренч + total black, тренч с джинсами и конверсами и т.д. с яркими шарфами, выбирайте цветные водолазки и свитера, набрасывайте джемпера поверх", – добавила стилистка.

Смотрите модные образы от инфлюэнсеров, которые вы можете повторить этой осенью. Выбирайте для себя длину миди и макси.



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua