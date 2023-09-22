Українська стилістка Яна Платонова зазначає, що довгі тренчі в площині образів займають переважаючий відсоток, їх масова поява в гардеробах і на вулицях дійсно створює ефект уніформи.

Читайте також Чим замінити куртку на початку осені: чарівні приклади вбрання

Як уникнути масовості і банальності

"Відповідь на поверхні – обирайте не бежевий тренч. Різноманіття кольорів і фактур дозволяють сповна підкреслити вашу індивідуальність", – зазначила стилістка.

Яна Платонова каже, що шкіряні, замшеві, з декором, максі і міді, навіть довжина до коліна поступово повертається в ряди трендів. Обирайте на свій смак, адже відмовлятися від тренчів повністю - це добровільно позбавлятися дуже практичного і універсального предмету в гардеробі.

"Якщо бежевий тренч вже є у вас, то це теж не привід засмучуватись і ховати його подалі. Тут я раджу уникати шаблонних поєднань. Наприклад, тренч + total black, тренч з джинсами і конверсами тощо. Додавайте більше аксесуарів в портретну зону, носіть тренчі з яскравими шарфами, обирайте кольорові водолазки і светри, накидуйте джемпери поверх", – додала стилістка.

Дивіться на модні образи від інфлюенсерів, які ви можете повторити цієї осені. Обирайте для себе довжину міді та максі.



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua