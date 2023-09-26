Дорогий на вигляд верхній одяг може стати вашою найкращою інвестицією на осінь, пише 24 Канал. Щоб не витрачати вдвічі більше на купівлю дешевих речей, які прослужать вам короткий період, краще придбайте одну, але якісну річ.

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Пальто довжини максі

Довжина максі не втрачає своєї актуальності, тож восени радимо придивлятися до максимально довгих пальт. Вони повинні бути вільного крою та не сковувати ваших рухів. Найкраще обирати кашемірове пальто. Якщо хочете створювати розслаблені образи – обирайте пальто з поясом. Якщо ж хочете робити ставку на класичні образи – додавайте у свій гардероб однобортне пальто на ґудзиках.

Тренч

Тренчкот – це класика верхнього одягу на початку осені. З ним ви можете створити безліч кежуальних аутфітів з різноманітним взуттям – від балеток і кросівок до чобіт на підборах. Тренч можете купувати базовий – у пісочному відтінку, втім також можна робити ставку на шкіру, яка цього сезону доволі популярна.

Бомбер

Ця стильна модель верхнього одягу швидко завоювала прихильність багатьох модниць. Обирайте для себе шкіряний, стьобаний чи кашеміровий бомбер. Важливо лише, аби він пасував до вашого повсякденного вбрання.