5 вещей, которые необходимы для летних образов: лучшие советы от стилиста

Летом всегда хочется стильно выглядеть. Особенно важен гардероб для города. Стилист Ольга Галушка рассказала о нескольких удачных вещах, которые можно легко стилизовать летом.

Представленные вещи работают в образах уже много лет, поэтому не составят никакого труда для создания образов.

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Комплект из шорт и рубашки

Эти вещи будут держать в тонусе и не отнимут много времени на примерки. Выбирайте легкую ткань, которая не будет пропускать воздух. Такой комплект имеет приятный бонус – комбинаторику, которая в несколько раз больше, чем в других вещах, поскольку рубашку можно сочетать с любым низом, а шорты – с любым верхом.



Актуальные вещи на лето 2024 / Фото Elle

Шелковые брюки

Стилист рекомендует обратить внимание на натуральные или естественные оттенки: молочный, черный, серый, оливковый, голубой, шоколадный. Такие брюки вы сможете носить много лет, а летом эта вещь будет работать фундаментом для вашего летнего гардероба.



Модные вещи на лето 2024 / Фото Elle

Майка прямого кроя

Выбирайте майку с широкими бретелями, которая сможет заменить десятки плечевых изделий в ваших образах. Выглядит она стильно и благородно. Стилизуйте со штанами, юбками и шортами.



Стильные вещи на лето 2024 / Фото Elle

Шляпа

Не забывайте летом о головных уборах, поэтому добавляйте к образам объемную шляпу, которая дополнит не только городскую, но и пляжные образы.

Подборку всех этих образов вы можете смело сочетать с любыми другими вещами в гардеробе в классических цветах. Обувь подбирайте любую – от базовых кроссовок до туфель на каблуке.