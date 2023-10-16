Помните, что для того, чтобы дорого выглядеть, ваш наряд должен быть ухоженным, пишет 24 Канал. А чтобы сформировать роскошный образ, вам будет достаточно иметь в гардеробе стильный верх, низ и верхнюю одежду.

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Советуем вам инвестировать в несколько роскошно выглядящих вещей, впрочем не рекомендуем покупать слишком дешевую одежду, поскольку она скоро износится и потеряет свой вид.

Лучше приобрести наряды хоть и немного дороже, но вы будете уверены в том, что он из качественного материала и прослужит вам не один сезон.

Шелковая рубашка

Рубашка из шелка выглядит дорого и эффектно. Выбирайте для себя бежевый, черный, кремовый или белый оттенок и сочетайте с базовыми джинсами, брюками или юбкой.



Наряды, которые имеют дорогой вид / Фото Pinterest

Брюки палаццо

Уже несколько лет штаны палаццо уверенно держатся среди трендовых позиций. Купите на осень брюки в черном или сером цвете, которые удачно сочетать с блузами, рубашками, джемперами и лонгсливами.



Наряды, которые имеют дорогой вид / Фото Pinterest

Пальто макси длины

Выберите для себя осенью красивое черное пальто длины макси, которое не только вас согреет, но и подарит вам стиль и дороговизну. Такое пальто сочетайте лоферами, кроссовками и сапогами на каблуке.



Наряды, которые имеют дорогой вид / Фото Pinterest