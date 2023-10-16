Пам’ятайте, що для того, щоб дорого виглядати, ваше вбрання має бути доглянутим, пише 24 Канал. А щоб сформувати розкішний образ вам буде достатньо мати в гардеробі стильний верх, низ та верхній одяг.

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Радимо вам інвестувати в кілька речей, які розкішно виглядають, втім не рекомендуємо купувати занадто дешевий одяг, оскільки він скоро зноситься та втратить свій вигляд.

Краще придбати вбрання хоч і трохи дорожче, але ви будете впевнені в тому, що воно з якісного матеріалу та прослужить вам не один сезон.

Шовкова сорочка

Сорочка з шовку виглядає дорого та ефектно. Обирайте для себе бежевий, чорний, кремовий чи білий відтінок та поєднуйте з базовими джинсами, штанами чи спідницею.



Вбрання, яке має дорогий вигляд / Фото Pinterest

Штани палаццо

Вже кілька років штани палаццо впевнено тримаються серед трендових позицій. Придбайте на осінь штани в чорному чи сірому кольорі, які зможете вдало поєднувати з блузами, сорочками, джемперами та лонгслівами.



Вбрання, яке має дорогий вигляд / Фото Pinterest

Пальто максі довжини

Оберіть для себе на осінь красиве чорне пальто довжини максі, яке не лише вас зігріє, але й подарує вам стиль та дороговизну. Таке пальто поєднуйте лоферами, кросівками та чоботами на підборах.



Вбрання, яке має дорогий вигляд / Фото Pinterest