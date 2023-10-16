Цього сезону в моді светри з V-подібним вирізом. Візуально вони подовжують шию та підкреслюють витончені ключиці. Для осінньо-зимового сезону дизайнери запропонували джемпери з акуратними вирізами та моделі з глибоким декольте.

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Джемпер з V-подібним вирізом – універсальна річ в нашому гардеробі. Його можна носити не лише на голе тіло, але й комбінувати з сорочками. Бренд MSGM запропонував носити літню сукню бюстьє разом з об’ємним светром.

Також ви можете обрати для себе сукню-светр, який будете носити на голе тіло в парі з чоботами на підборах або черевиками на плоскому ходу. Джемпери на ґудзиках носіть разом зі штанами в офіс. Це можуть бути монохромні образи зі штанами палаццо чи штанами-сигаретами.

Щодо кольорів – обирайте улюблену осінню класику: чорний, білий, молочний, кремовий светр, який підійде до будь-яких джинсів, лосин та штанів.



Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue



Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue



Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue



Трендові светри на осінь 2023 / Фото Vogue