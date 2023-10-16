В этом сезоне в моде свитера с V-образным вырезом. Зрительно они удлиняют шею и подчеркивают изящные ключицы. Для осенне-зимнего сезона дизайнеры предложили джемпера с аккуратными вырезами и модели с глубоким декольте.

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Джемпер с V-образным вырезом – универсальная вещь в нашем гардеробе. Его можно носить не только на голое тело, но и комбинировать с рубашками. Бренд MSGM предложил носить летнее платье бюстье вместе с объемным свитером.

Также вы можете выбрать для себя платье-свитер, который будете носить на голое тело в паре с сапогами на каблуке или ботинками на плоском ходу. Джемпера на пуговицах носите вместе с брюками в офис. Это могут быть монохромные образы с брюками палаццо или штанами-сигаретами.

Что касается цветов – выбирайте любимую осеннюю классику: черный, белый, молочный, кремовый свитер, который подойдет к любым джинсам, лосинам и брюкам.



Трендовые свитера на осень 2023 года / Фото Vogue



Трендовые свитера на осень 2023 года / Фото Vogue



Трендовые свитера на осень 2023 года / Фото Vogue



Трендовые свитера на осень 2023 года / Фото Vogue