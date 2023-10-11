Используйте стилистические приёмы из тех вещей, которые уже есть в вашем гардеробе. Как всегда, осенью свитер приобретает статус it-вещи сезона, поэтому есть в гардеробе у каждой модницы.

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На плечах

Осенью очень красиво смотрятся свитера, немного небрежно завязанные на плечах. Можете его завязать на узел или просто накинуть на плечи. Этот вариант отлично подойдет для теплой осенней погоды, впрочем, свитер также можно набрасывать поверх пальто.



Модные образы со свитером на осень 2023 / Фото Elle

На поясе

Вы могли уже заметить, что в этом году популярность приобрели образы с завязанными на поясе вещами. Модницы начинали с рубашек, но в холодное время заменить их можно свитерами. Этот прием не оставит равнодушным ни одного фешиониста. Особенно красивыми образы смотрятся в спортивном или кэжуальном стиле.



Модные образы со свитером на осень 2023 / Фото Elle

С платьем

Чтобы ваше трикотажное платье получило в образе новые акценты, попробуйте довершить его свитером. Дополняйте такой look кроссовками, лоферами или сапогами на каблуке.



Модные образы со свитером на осень 2023 / Фото Elle

На одно плечо

Если вы хотите попробовать в своих образах что-нибудь новое, то одевайте свитер на одно плечо. Такой простой трюк придаст вашему образу необычности и оригинальности.



Модные образы со свитером на осень 2023 / Фото Elle

Небрежно на плечах

Взвешенная халатность всегда интересно смотрится в образах. Если вы еще не готовы прощаться с футболками и майками, то накиньте сверху свитер и завяжите его на шее и плечах. Образ будет смотреться неформально, но очень стильно.



Модные образы со свитером на осень 2023 / Фото Elle