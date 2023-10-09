Эту модель на широкую публику презентовал еще Том Форд в 2003 году, пишет 24 Канал. В нулевых ее активно носили Рианна, Рэйчел из сериала "Друзья" и даже Кейт Миддлтон.

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Известные бренды привыкли перевидавать свои винтажные сумки, так что теперь легендарная сумка снова в моде. Представили ее в нескольких цветах – красном, зеленом, черном, белом, оттенке металлик и с фирменной монограммой Gucci.

Сумка довольно продолговатая, поэтому на первый взгляд может казаться, что она совсем неудобна, впрочем в ней помещается достаточно много вещей. Стоимость этой сумки стартует от 3 тысяч долларов до 30 тысяч долларов (модель из крокодиловой кожи).

Как носят сумку модницы

Француженка Камиль Шарье выбирает для себя этой осенью ярко-красную модель сумки, сочетающуюся с красными колготками в сетку и пальто в клетку.



Популярная сумка осени Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest

Итальянка Кьяра Ферраньи приобрела для себя сумку с монограммой бренда и известной красно-зеленой полоской, узнаваемой ДНК бренда Gucci. К сумке инфлюэнсер даже подобрала голубые джинсы от итальянской марки.



Популярная сумка осени Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest

Сумка хорошо сочетается с кардиганом, белой рубашкой, жакетом и тренчем. Также она прекрасно стилизуется с кэжуальными нарядами – юбкой или джинсами.



Популярная сумка осени Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest



Популярная сумка осени Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest



Популярная сумка осени Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest



Популярная сумка осени Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest



Популярная сумка осени Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest