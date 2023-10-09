Цю модель на широкий загал презентував ще Том Форд у 2003 році, пише 24 Канал. У нульових її активно носили Ріанна, Рейчел з серіалу "Друзі" та навіть Кейт Міддлтон.

Дивіться також Об'ємний бант і пов’язка на голову: як виглядають цікаві аксесуари на осінь

Відомі бренди звикли перевидавати свої вінтажні сумки, тож тепер легендарна сумка знову в моді. Представили її у кількох кольорах – червоному, зеленому, чорному, білому, відтінку металік та з фірмовою монограмою Gucci.

Сумка доволі подовгаста, тож на перший погляд може здаватися, що вона є геть незручною, втім у ній поміщається достатньо багато речей. Вартість цієї сумки стартує від 3 тисяч доларів до 30 тисяч доларів (модель з крокодилячої шкіри).

Як носять сумку модниці

Француженка Каміль Шарьє обирає для себе цієї осені яскраво-червону модель сумки, яку поєднує з червоними колготками в сітку та пальтом в клітинку.



Популярна сумка осені Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest

Італійка К’яра Ферраньї придбала для себе сумку з монограмою бренду та відомою червоно-зеленою смужкою, яка є впізнаваним ДНК бренду Gucci. До сумки інфлюенсерка навіть підібрала блакитні джинси від італійської марки.



Популярна сумка осені Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest

Сумка поєднується добре з кардиганом, білою сорочкою, жакетом і тренчем. Також вона чудово стилізується з кежуальним вбранням – спідницею чи джинсами.



Популярна сумка осені Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest



Популярна сумка осені Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest



Популярна сумка осені Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest



Популярна сумка осені Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest



Популярна сумка осені Gucci Horsebit Chain / Фото Pinterest