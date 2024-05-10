Дизайнеры представили немало вариантов с яркими принтами или в нейтральных тонах. Носите такие брюки летом с легкими топами, рубашками или бра.

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Со сборками

Такие брюки понравятся всем, кто тяготеет к минимализму. Они элегантные, удобные и с высокой посадкой. Стилисты советуют их носить с рубашкой того же материала. В качестве альтернативы можно выбрать базовую футболку или блузу.



Актуальные брюки на лето / Фото Vogue

С юбкой на затылке

Такой фасон является самым современным и самым авангардным. Брюки представлены с эластичной талией и юбкой на затылке. Подойдут такие изделия для всех, кто любит сдержанный стиль. Брюки-саронг можно стилизовать с флористическим принтом или лонгливом и сочетать босоножками на каблуках.



Трендовые брюки на лето / Фото Vogue

Классическая модель брюк на затылке

Чтобы создать изысканный образ во вневременном стиле, выбирайте брюки-саронг с перекрещенной передней частью. Добавьте к ним свободный топ или льняную блузу и не забудьте об аксессуарах.



Актуальные брюки на лето / Фото Vogue

Брюки-саронг являются новинкой в мире моды, поэтому не все захотят их добавлять в свой гардероб. Впрочем, если научиться их удачно комбинировать с одеждой и обувью, то у вас непременно получится стильный аутфит.