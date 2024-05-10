Дизайнери представили чимало варіантів з яскравими принтами чи в нейтральних тонах. Носіть такі штани влітку з легкими топами, сорочками чи бра.

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Зі зборками

Такі штани сподобаються всім, хто тяжіє до мінімалізму. Вони елегантні, зручні та з високою посадкою. Стилісти радять їх носити з сорочкою того ж матеріалу. Як альтернативу можна обрати базову футболку чи блузу.



Актуальні штани на літо / Фото Vogue

Зі спідницею на затин

Такий фасон є найсучаснішим та найавангарднішим. Штани представлені з еластичною талією та спідницею на затин. Підійдуть такі вироби для всіх, хто любить стриманий стиль. Штани-саронг можна стилізувати з флористичним принтом чи лонглівом та поєднувати босоніжками на підборах.



Трендові штани на літо / Фото Vogue

Класична модель штанів на затин

Щоб створити вишуканий образ в позачасовому стилі, обирайте штани-саронг з перехрещеною передньою частиною. Додайте до них вільний топ чи лляну блузу та не забудьте про аксесуари.



Актуальні штани на літо / Фото Vogue

Штани-саронг є новинкою у світі моди, тож не всі захочуть їх додавати у свій гардероб. Втім, якщо навчитися їх вдало комбінувати з вбранням та взуттям, то у вас неодмінно вийде стильний аутфіт.