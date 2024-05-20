Цвет одежды способен добавить гармоничности вашему образу. В портретной зоне определенный цвет может обеспечить эффект лифтинга, скрыть синяки или отеки под глазами, а цвет эмали зубов сделать белее. Стилист Яна Ткаченко рассказала, как правильно подбирать одежду под цвет ваших глаз.

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Какие оттенки подходят разным цветам глаз

По ее словам, воспринимая образ человека, наш глаз движется сверху вниз по диагонали. Благоприятную реакцию может вызвать подбор одежды к цвету глаз, поскольку привлечет внимание к вашей естественной красоте. К примеру, если цвет рубашки мужчины подобран правильно, то цвет глаз запомнится очень легко. Также способ подбора наряда под цвет глаз способствует повышению привлекательности человека.

Есть два способа подчеркнуть цвет глаз - выбрать оттенок из семейства цвета или контрастный к нему.

Людям с голубыми глазами лучше всего подойдут холодные оттенки – голубой, серый, кобальтовый синий. Синим или зеленым глазам подойдут холодные тона насыщенного синего и изумрудно-зеленого оттенка. Тем, кто имеет карие глаза, больше всего льстят теплые оттенки – оранжевого или красного цветов,

– рассказала Яна Ткаченко.

Стилист добавила, что темным глазам подойдут теплые тона (насыщенные коричневые или землистые оттенки), которые могут создать дополнительный контраст, подчеркнув глубину взгляда.

Тем у кого зеленые глаза, стоит подобрать наряд оттенка натуральной зелени – от морской пены до хаки, чтобы подчеркнуть интенсивность редкого цвета глаз.

А вот голубые глаза засияют на фоне оранжевого, красного или терракотового цвета. Комплементарным к зеленым глазам буду красный, фуксия, розовый, фиолетовый.

"Коричневый цвет относится к категории нейтральных. Его можно сочетать во многих вариантах. Как дополнительный цвет вы можете выбрать из семейства голубых, а также соседние цвета, такие как зеленый и фиолетовый. И, конечно, коричневый и коричневый тоже хорошо сочетаются", - рассказала Яна Ткаченко.

Серым и черным цветам глаз подойдут темные цвета (темно-синий, темно-фиолетовый, бордовый и темно-зеленый). К серым глазам подойдут уже светлые оттенки - нежно-голубой, светло-лиловый, нежный пыльно-розовый и светло-оливковый.