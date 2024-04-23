На самом деле для того, чтобы выглядеть на все 100 надо знать лишь несколько секретов. За вполне доступные средства вы сможете позволить себе приобрести не только трендовые вещи, но и собрать базовый наряд, из которого сможете составить немало интересных аутфитов.

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Классика в тренде

Помните, что классический наряд всегда выглядит дорого. Вам надо только иметь базовые футболки, рубашки, жакет, джинсы, брюки и юбку – тканевую в длине миди или шелковую. Эти вещи легко комбинировать между собой, поэтому вы можете создать интересные и модные образы.

Качество лучше количества

Не стоит покупать много вещей, поскольку вы не всегда сможете их удачно применить к своим образам. Советуем сделать ставку на качественные вещи из натуральных тканей. Они дорого выглядят благодаря своему крою и будут дольше выглядеть хорошо.

Добавляйте аксессуары

Любые аксессуары добавляют образам завершенности. Не забывайте о браслетах, цепочка на шее, часы или очки, которые являются необходимыми в весенне-летнем сезоне.

Скидки на распродажах

Проверяйте периодически онлайн-магазины, поскольку часто там появляются большие скидки на трендовые или базовые вещи, поэтому вы сможете сэкономить немало средств.

Акцент на цвете

Попробуйте свои светлые образы оживить с помощью ярких акцентов. К примеру, этого сезона очень популярна красная сумка, красные кроссовки или металлизированные балетки.

Одевайтесь к типу фигуры

Выбирайте тот наряд, который подчеркивает ваши преимущества и маскирует недостатки фигуры. Правильно подобранная одежда всегда будет выглядеть лучше.

Создавайте свой стиль

В современной жизни многие девушки ориентируются на модных инфлюенсеров, но важно чувствовать себя в наряде особенно. Поэтому попробуйте найти свой стиль, который будет соответствовать вашей личности.

Ваш вкус не зависит от денег, поэтому для того, чтобы иметь безупречный образ, не всегда нужно иметь много денег.